В Москве подвели итоги второго конкурса Фонда президентских грантов

В столице подвели итоги второго конкурса Фонда президентских грантов. Поддержку от государства на сумму больше 4 миллиардов рублей получили свыше 1400 проектов. Среди них - поддержка семьи и материнства, охрана окружающей среды, сохранение исторической памяти.

Почти 400 некоммерческих организаций впервые стали победителями конкурса. Наибольшее количество заявок поступило из Санкт-Петербурга, Самарской, Челябинской, Свердловской и Нижегородской областей. И уже с первого сентября начнётся приём заявок на первый конкурс грантов 2027 года.

"Такой масштабной системы поддержки общественных инициатив - нигде в мире нет. То, что создал президент в России, нигде в мире нет такой системы. Постоянный. Не разовый, не отдельный элемент, а постоянно работающая система. Когда социально ориентированные некоммерческие организации знают, что у них каждый год будет возможность подать заявки. И федеральный конкурс. И по примеру президента - региональные проекты, региональные конкурсы. Всё это прямо целая система", - отметил Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента России.