Макрон появился в видео Елисейского дворца под российский трек

Елисейский дворец выложил видео с президентом Франции Эммануэлем Макроном под российскую песню "Капибара" на саммите G7.

На кадрах запечатлена нарезка видеоряда, как Макрон жмет руки другим лидерам, прибывшим на саммит "Большой семерки". Почему был выбрал именно этот трек, неизвестно. Однако пользователи сети оценили выбор SMM-щика и попросили поднять ему зарплату.

Это уже не первый раз, когда песня "Капибара" встречается в соцсетях французского правительства. В прошлом году кадры с саммита G7 в Канаде также были под этот трек.

Песня "Капибара" российского музыканта "Сто-Личный Она-Нас" (настоящее имя Алексей Плужников) вышла в 2022 году и тут же завирусилась в Сети благодаря использованию в коротних видеороликах.