РЖД усилили контроль за поставками топлива в регионы

Российские железные дороги (РЖД) заявили об устойчивых перевозках нефтепродуктов и о принятии мер для бесперебойного снабжения регионов топливом.

Для бесперебойного снабжения регионов топливом задействован координационный штаб, сообщает компания. В режиме реального времени ищутся оптимальные решения для приема грузов, ведется непрерывный мониторинг доставки цистерн. Особое внимание уделено поставкам авиакеросина в аэропорты, отметили в компании.

В Крыму с начала июня наблюдается дефицит топлива, в регионе ограничена его свободная продажа. Бензин марки АИ-92 отпускают в бак машины не более 20 литров в сутки по ранее проданным талонам.

Позднее компания "Татнефть" ввела ограничения на продажу топлива на всех своих АЗС в России — 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки, передает "Коммерсант".