Поведение веселящейся Лерчек возмутило прокуратуру: вот что ей теперь грозит

Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, борется с раком желудка. Многодетная мама узнала шокирующий диагноз в феврале, после рождения сына от танцора Луиса Сквиччиарини. Болезнь уже перешла в четвертую стадию и распространилась по всему организму — рак поразил не только желудок, но и позвоночник, ноги, и даже кости свода черепа. Но Валерия надеется побороть недуг.

Производство по уголовному делу в связи с состоянием здоровья Лерчек приостановлено. Суд принял решение освободить многодетную маму от домашнего ареста. Ей назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий. Все силы блогер бросила на борьбу с болезнью.

Валерия в начале июня прошла шестой курс химиотерапии. Врачи рекомендовали ей посещать бассейн и спортзал. Но когда люди увидели, что блогер не просто делает растяжку или легкие упражнения, а занимается с тяжелыми штангами, разразился скандал. Жених Чекалиной в ответ на возмущение народа еще раз сослался на советы медиков.

Однако потушить волну критики в адрес Валерии не удалось. А на днях блогер дала новый повод для возмущений. Лерчек появилась на свадьбе друзей. Блогер прыгала на огромных шпильках и даже поборолась за букет невесты. В итоге поведением Чекалиной заинтересовалась прокуратура.

"Подсудимая в день прохождения очередного сеанса химиотерапии поделилась с подписчиками информацией о том, что после обеда того же дня уже тренируется в спортзале фитнес-клуба, поднимает тяжести. Хотя до этого она публиковала информацию о том, что незадолго до этого перенесла операцию по восстановлению разрушенных метастазами позвонков", — заявили в ведомстве.

Прокурор ходатайствует об истребовании медицинской карты Чекалиной. В отношении блогера назначена повторная комплексная судебно-медицинская комиссионная экспертиза.

"Несмотря на тяжелый диагноз, предполагающий практически прикованность, она освещает ее в различных Интернет-сообществах, подробно показывает все стороны своей жизни, публикует видеоролики и фотографии, текстовые материалы при помощи аккаунта своего сожителя Луиса Сквиччиариани (отца четвертого ее ребенка)", — отмечается в сообщении прокуратуры.