Фуры застряли в грязевой ловушке на одной из самых опасных трасс России

Федеральная трасса Р-504 "Колыма" оказалась частично размыта после резкого потепления.

Сообщается, что 11 июня в районе трассы шел снег, но через несколько дней температура резко повысилась. Грунт превратился в вязкую кашу, напоминающую болото. Также начали таять верхние слои вечной мерзлоты, что усугубляет ситуацию.

В сторону Хандыги отдельные участки стали практически непроходимыми. В грязевую "ловушку" между Якутией и Магаданом угодили около фур, пишет Telegram-канал SHOT.

Местные жители беспокоятся, что Магаданская область и часть Якутии могут остаться без нормального автомобильного сообщения, если в ближайшее время не будет отремонтировано дорожное полотно.

Федеральная трасса Р-504 "Колыма" считается одной их самых опасных в России. На ней нет асфальта, а только щебеночное покрытие. На дороге регулярно происходят снежные заносы, подтопления из-за разлива рек и осыпи острых камней. Трасса проходит по безлюдным местам, поэтому попавшим в беду приходится долго ждать помощи. Зимой температура воздуха может опускаться до минус 50 градусов.