В Москве прошел рейд по проверке курьеров на электровелосипедах

Специальная мобильная платформа - ноу-хау российских проектировщиков. Она измеряет скорость двухколёсного транспорта на месте и сразу отправляет результаты в печать. Документы могут служить доказательством в суде, если нарушители захотят оспорить наказание. Например, этот курьерский мопед может развивать скорость до 65 километров в час. И сегодня он отправится на штрафстоянку.

По закону, такие "велосипеды с мотором" могут передвигаться по тротуару при скорости не больше 25 километров в час. В противном случае, ехать нужно только по дороге и с правами категории М. Водители-курьеры часто игнорируют эти правила или попросту не знают о них.

Не досмотрел и за номерами. Передний на мопеде отсутствует и это нарушение регламента. В Москве действует единый стандарт работы курьерских служб. Согласно ему, доставщик также в начале смены регистрируется в специальной системе, фотографирует себя, служебную коробку и транспорт.

"В городе ежедневно работают 36 тысяч курьеров, которые совершают 700 тысяч доставок в сутки. Часть курьеров использует личные транспортные средства, на которых может не быть номерных знаков или ограничений скорости, или специальных модулей, которые передают нам трек поездки и где курьер перемещается и с какой скоростью. Для того, чтобы это выявлять, мы проводим регулярные рейды", - рассказала Полина Стасюк, руководитель проектов новой мобильности Департамента транспорта Москвы.

Новости о ДТП с участием мопедов и электровелосипедов появляются регулярно. На этих кадрах ноябрь 25-го. Курьер на зебре сбил ребёнка. Мальчику потребовалась медицинская помощь. А здесь под колёса брендированного мопеда попал пожилой человек. Водители неслись с огромной скоростью. Часто жертвами аварий оказываются и сами посыльные. Совместные рейды городских служб призваны сделать работу курьерских сервисов безопасными и для пешеходов, и для доставщиков. Их проводят всего полтора месяца, но первые плоды уже есть.

"Мы видим, что первые два-три рейда были практически абсолютно все в нарушениях. Сейчас мы понимаем, что работает некое сарафанное радио, и сервисы по доставке становятся более ответственными. С каждым разом всё больше и больше у нас курьеров попадается в белой зоне", - отметил Илья Пырсин, первый заместитель Московской административной дорожной инспекции.

Сегодня несколько мопедов проверку не прошли. Их эвакуируют. Водителям грозит штраф от трёх до пяти тысяч рублей. Работодатель может заплатить до 200. Но есть и позитивный пример - этот курьер абсолютно спокоен - номера и документы на месте, а скутер не может разогнаться больше положенного. По его словам, всё больше работодателей пересаживают сотрудников на безопасный транспорт.