Собянин: Здание музыкальной школы имени Кабалевского будет обновлено

В Москве реконструируют здание для детской музыкальной школы имени Кабалевского. Завершить работы планируют в следующем году. Об этом сегодня рассказал мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере "Макс".

Комплексное обследование здания на улице Палиха в Тверском районе выявило многочисленные дефекты - повреждения наружных стен, трещины и разрушения. Объект признали аварийным, поэтому было принято решение о его масштабном обновлении.

В ходе работ усилят фундамент. В частности, планируют применить технологию струйной цементации, которая хорошо себя зарекомендовала в условиях плотной застройки. Фасад облицуют серым гранитом и алюминиевыми панелями медного цвета. В школе смогут обучаться почти 350 детей - по направлениям музыка, хореография и изобразительное искусство.