В Подольске возрождают старинную дворянскую усадьбу Плещеево

Восстановить историю по кирпичику! В Подольске волонтёры возрождают старинную дворянскую усадьбу Плещеево. Она пережила революцию и коммуналки, но сейчас - на грани исчезновения. А ведь когда-то здесь царила известная меценатка Надежда фон Мекк, и среди частых гостей были те, кто наполнял пространство музыкой.

На Плещеевской, 53, Клавдии Васильевне дали маленькую комнатку в 50-х годах. Только вот тогда она даже не догадывалась, что живёт в бывшей дворянской усадьбе, которая в 1882 году принадлежала другу и покровительнице Петра Ильича Чайковского Надежде фон Мекк. Композитор часто гостил здесь, писал музыку и вдохновлялся природой. Сейчас даже сквозь слои краски и оборванные обои все еще проглядывает настоящее лицо этого дома. Вот здесь когда-то были парадные двери, тут - лепнина под потолком, а эти двухсотлетние стены флигеля помнят совсем других людей.

Волонтёры Подольска восстанавливают бывшую дворянскую усадьбу Плещеево. Внутри, кроме несущих стен, мало что сохранилось - но именно тут историкам помогла сама Надежда Филаретовна фон Мекк. Она заказала фотографу подробный альбом с видами усадьбы. Вот, например, знаменитое фото: фон Мекк сидит на деревянной террасе, затянутой парусиной.

Три здания более-менее сохранились - главный дом и два флигеля. А вот прачечный корпус, каретный сарай, конюшня, оранжерея - их уже не вернуть, только воссоздать с нуля.

Первым делом нужно укрепить фундамент и стены, отремонтировать кровлю, вынести строительный мусор. Усадьба Плещеево пока не похожа на дворец, здесь смешались несколько эпох – от дворянских балов до коммунальных квартир, и главное сейчас – не дать этой истории рассыпаться.

Работы еще очень много. Балки еле держаться, здание в целом в аварийном состоянии, но волонтеры говорят, что привести усадьбу в порядок – уже дело принципа. Потому что это не просто руины – а историческое наследие. Эти стены помнят, как здесь творил Чайковский и написал произведения, признанные во всем мире.