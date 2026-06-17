Задержан влиятельный петербургский бизнесмен Илья Трабер

В Санкт-Петербурге задержали известного местного бизнесмена Илью Трабера. В его особняке в Ленинградской области прошли обыски.

О задержании и следственных действиях в отношении Трабера сообщает издание "Фонтанка". Обыски также прошли в офисах компаний бизнесмена. Вместе с Трабером задержан его многолетний бизнес-партнер Владимир Даниленко.

Как сообщают СМИ со ссылкой на источники, задержание видного петербургского предпринимателя может быть связано с убийством в 2020 году депутата, бизнесмена и отца первого российского гонщика "Формулы-1" Виталия Петрова — Александра. Он стал жертвой снайпера на территории своего дома. Киллер сумел скрыться, не оставив никаких зацепок.

Илья Трабер начал заниматься бизнесом в 90-е годы. Был совладельцем топливной компании, нефтяного терминала и морского порта. Также интересовался антиквариатом.