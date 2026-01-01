Анастасия Волочкова готовится стать бабушкой: "Ариша родит самого прекрасного ребенка на Земле"

Дочь Анастасии Волочковой Ариадна вышла замуж в прошлом году. Сначала Ариадна и ее избранник Никита обвенчались в Санкт-Петербурге, устроив банкет в одном из особняков города, а через несколько месяцев сходили в загс и узаконили свои отношения.

Банкет в городе на Неве организовала балерина. Она хотела, чтобы у Ариадны была свадьба принцессы. На праздник даже позвали журналистов. А второй раз дочь артистки отмечала уже в приватной обстановке.

На московскую свадьбу невеста не прислала приглашение маме. Молодожены позвали родственников жениха, папу и мачеху невесты. Анастасия даже не знала о празднике дочери. Все дело в том, что Волочкова не общается с отцом Ариадны. Молодожены решили не портить праздник скандалом, поэтому и не пригласили балерину, тем более, что она до последнего отговаривала дочь официально регистрировать брак.

Разразился скандал. Дошло до того, что когда Волочкова попала в больницу весной 2026 года, Ариадна проигнорировала это. Анастасию поддерживали друзья, а семья даже не звонила. Примирились родственники лишь летом.

Волочкова навещала отца в Санкт-Петербурге, а после заехала к маме. "Ариша тоже приехала со своим супругом Никитой, они приехали на мотоцикле и это было так прекрасно! Мы сидели за столом, у нас есть традиция: когда я приезжаю, мама всегда готовит мне куриный бульон, на этот раз она тоже меня порадовала", — похвасталась экс-прима Большого театра.

Анастасия уверяет, что счастлива за дочку и обожает зятя. "Ариша не любит фотографироваться, но впервые сказала: ''Мама, пожалуйста, выстави в соцсетях наше фото с Никитой, потому что все думают, что мы развелись''. Я выложила и написала: ''Любимая доченька и зять’’", — отметила артистка.

Балерина мечтает о внуках и надеется, что в ближайшее время дочь сообщит ей радостные новости. "Я представляю, когда стану бабушкой, как это будет прекрасно! Верю, что Ариша родит самого прекрасного ребенка на Земле", — поделилась Волочкова с Woman.ru.