Принц Уильям проведет безжалостную чистку во дворце: Кейт Миддлтон в шоке, а Камилла Паркер-Боулз одобрила

Принц Уильям хочет избавиться от Йорков, в этом уверены в окружении будущего короля. Несмотря на то что на свадьбе Питера Филлипса сын Карла III тепло поприветствовал свою кузину принцессу Беатрис, он по-прежнему намерен держаться подальше от йоркской ветви семьи и не желает иметь с ней ничего общего в будущем.

По данным RadarOnline, Уильям проведет чистку во дворце, чтобы дистанцировать монархию от Йорков после многих лет скандалов, связанных с принцем Эндрю Маунтбеттеном-Виндзором и его бывшей женой Сарой Фергюсон, особенно на фоне дела Джеффри Эпштейна.

"По моей информации, Беатрис получила очень быстрый поцелуй в щеку, а затем Уильям больше не хотел иметь с ней ничего общего", — заявил журналист Роб Шутер.

Многие восприняли этот жест как знак того, что принц Уэльский постепенно восстанавливает отношения с Беатрис и Евгенией. Однако Шутер считает, что не стоит делать далеко идущих выводов.

"Я разговаривал с людьми, которые были на свадьбе. Они сказали, что это был всего лишь момент. Беатрис была счастлива получить одобрение Уильяма, но это скорее связано с уважением к его отцу", — отметил журналист.

Карл III по-прежнему испытывает тёплые чувства к своим племянницам. По слухам, король уже около десяти лет оплачивает аренду квартиры Беатрис в Сент-Джеймсском дворце, а также коттеджа Евгении на территории Кенсингтонского дворца, несмотря на то что ни одна из сестёр не является работающим членом королевской семьи.

"Уильям безжалостен. Он хочет избавиться от Йорков. У него нет времени ни для своего опозоренного дяди Эндрю, ни для Сары Фергюсон. И к этим двум принцессам он относится довольно холодно. Если бы всё зависело от Уильяма, эпоха Йорков уже закончилась бы. И когда Уильям станет королём, он не будет оплачивать их жильё. В этом я абсолютно уверен", — подчеркнул Шутер.

Хотя Беатрис удалось обменяться несколькими словами с Уильямом на свадьбе, никаких контактов между принцем и его кузиной Евгенией замечено не было. По мнению Шутера, причина заключается в том, что Евгения поддерживает хорошие отношения с Гарри и Меган Маркл.

"Проблема Уильяма с Евгенией в том, что она близка к Гарри. Она навещала Гарри и Меган в их доме в Монтесито в Калифорнии. Если бы Уильяму пришлось выбирать между двумя сёстрами — хотя, если честно, он не слишком расположен к обеим, — он выбрал бы Беатрис. Евгения находится на стороне Гарри", — убежден Роб Шутер.

Инсайдеры уверяют, что Кейт Миддлтон не разделяет позицию мужа. Принцесса тепло относится к Беатрис и Евгении. Кэтрин была шокирована, узнав, что Уильям задумал грандиозную чистку во дворце. Зато пасынка горячо поддерживает Камилла Паркер-Боулз. Королева-консорт считает, что ее муж слишком мягок с родственниками и уже давно пора навести порядок в семье.