В центре Рошаля спасли 4-летнюю девочку с врожденным пороком сердца

Без разрезов и долгого наркоза. Врачи центра Рошаля подарили жизнь четырёхлетней девочке с врождённым пороком сердца - впервые в Московском регионе установив ей отечественный окклюдер. Это специальное устройство, которое вводится по сосудам и закрывает место патологии. Раньше подобные операции проводились открытым способом и были весьма рискованными.

Амина родилась с дефектом предсердной перегородки. Эту аномалию выявили еще внутриутробно на УЗИ. Так называемая "дырочка в сердце" может закрыться и сама, к 12 месяцам. Но у Амины этого не произошло. Сердце работало с повышенной нагрузкой. Устранить патологию можно было только хирургическим путём.

"20 лет назад такие операции еще не делали. Делалась открывая операция на сердце, на остановленном сердце. Достаточно большая, сложная, которая требовала большой нагрузки для пациента и для врача", - рассказал Андрей Свободов, заместитель директора Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля.

Сегодня такие вмешательства проводят без скальпеля и длительного наркоза. Четырехлетней Амине предстояло перенести эндоваскулярную операцию и стать первым пациентом в Московском регионе с отечественным окклюдером.

Окклюдер может быть разного размера и формы, выбор зависит от множества параметров, например, от возраста и веса пациента, от размера дефекта. Но принцип работы один. Внутри он раскрывается как зонтик и становится "заглушкой", блокируя отверстие в сердечной перегородке.

Российская разработка ничуть не уступает зарубежным аналогам, а по некоторым свойствам даже превосходит. Путь к сердцу кардиохирурги проложили через прокол на бедре. Специальный катетер по вене доставил устройство к проблемному участку.

"Мы пошли своим путем и усовершенствовали конструкцию окклюдера и, в частности, усовершенствовали узел крепления к толкающему проводу. Здесь мы добавили вот такое гибкое звено", - рассказал Владимир Крюков, руководитель производства кардиологических окклюдеров.

Врачам понадобилось меньше часа, чтобы исправить Амине порок сердца. Все прошло успешно. На пятый день бесстрашную девочку выписали домой. Через несколько месяцев окклюдер полностью "приживется".

"Там задерживается кровь, происходит тромбоз, весь окклюдер, грубо говоря, заполняется тромботическими массами, и они превращаются в рубец. Никаких проблем с ростом, развитием ребенка уже нет, потому что перегородка - она растет самостоятельно", - рассказал Михаил Комиссаров, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля.

Эта крохотная деталь – шанс на здоровую жизнь для тысяч детей. Наш окклюдер не только мягче и эластичнее, но и в два раза дешевле. Не исключено, что уже в ближайшем будущем он полностью вытеснит из российских операционных зарубежные аналоги.