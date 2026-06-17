Захарова: Киев охотится на мирных граждан, особенно на детей

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала атаку ВСУ на автобус с детской футбольной командой из Беларуси в Брянской области.

"Очередной теракт Киева, который охотится на мирных граждан, особенно на детей", - сказала спикер внешнеполитического ведомства в разговоре с РИА Новости.

Ранее стало известно, что боевики с помощью беспилотника ударили по автобусу с гомельской детской футбольной команды. Дети ехали в Геленджик на отдых.

Погибла сопровождавшая команду женщина. Шесть человек, в том числе четверо детей, получили ранения. СК возбудил дело о теракте.