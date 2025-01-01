Директор Лувра сообщил о критическом состоянии музея

Директор Лувра Кристоф Лерибо заявил, что, несмотря на ежедневную работу команды музея, Лувр находится в критическом состоянии. А точнее, как выразился Лерибо, "на последнем издыхании".

Так, в негодность приходят оборудование и инфраструктура, нужно множество срочных строительных работ.

Вместе с тем директор музея посетовал на то, что "инвестиции затруднены". Но пообещал "взять решение неотложных проблем в свои руки".

По словам Лерибо, с 2027 года музей оборудуют новой системой видеонаблюдения.

В декабре 2025-го Лувр оказался в центре очередного скандала из-за коммунальной аварии. Смотрите репортаж "ТВ Центра".