Аракчи рассказал Лаврову подробности меморандума Ирана и США

Подготовку к подписанию меморандума между Ираном и США обсудили в ходе телефонного разговора Сергей Лавров и Аббас Аракчи. Как сообщают в нашем МИДе, министр иностранных дел Исламской Республики проинформировал российского коллегу о ходе переговоров.

Главы внешнеполитических ведомств выразили надежду на скорое прекращение эскалации в регионе и подчеркнули необходимость соблюдения договорённостей всеми сторонами конфликта, включая Израиль. Сергей Лавров заверил Тегеран в готовности Москвы и далее содействовать преодолению ближневосточного кризиса.