Невестка Наташи Королевой вышла на красную дорожку в платье с декольте до пупа

Наташа Королева вывела в свет сына и невестку. Семейство посетило премьеру приключенческого фильма "Летом всякое бывает. Побег из Сколбора". Исполнительница хита "Желтые тюльпаны" пошутила, что ее коллеги привели в кинотеатр своих маленьких детей, а она — бородатого сына.

"Все с маленькими детьми пришли на детское кино. Я тоже пришла с детьми, только ребенок у меня уже бородатый", — заявила Наташа на красной дорожке.

Для кинопоказа певица выбрала голубой костюм в спортивном стиле с белыми лампасами и трендовым принтом в горох. Архип предстал перед публикой в черной футболке, брюках и кедах. Мелисса же нарядилась как следует. Невестка артистки надела короткое белое платье с огромным декольте, дополнив образ черными колготками и туфлями на каблуках. В итоге все взгляды были прикованы к экс-стриптизерше.

Наташа, Мелисса и Архип позировали фотографам на красной дорожке, а затем пообщались с журналистами. Когда Королеву спросили о шоу "Сокровища императора", ответил ее сын.

"Они ни с кем не спорили. Те люди, которые не ругаются, в глазах публики выглядят хорошо. Но все смотрят не поэтому, а для того, чтобы увидеть конфликты", — сказал Глушко-младший.

Наташа и Мелисса быстро вылетели из шоу, зато смогли улучшить отношения. Они поддерживали и подбадривали друг друга. Сейчас Мелисса готова вернуться на реалити, но Наташа заявила, что больше не согласится на подобные авантюры.