Известный ведущий Джереми Кларксон борется с агрессивной формой рака

Джереми Кларксон объявил о неутешительном диагнозе. Лечение дается шоумену непросто.

О том, что у него онкологическое заболевание, Джереми Кларксон объявил прямо в финальном выпуске пятого сезона программы "Ферма Кларксона". Он охарактеризовал свою форму рака как "агрессивную" и признался, что некоторые методы лечения оказались неудачными.

"У меня рак. Где — не имеет значения. Я знаю с мая, у меня было медицинское обследование", - сообщил известный ведущий.

Однако сдаваться он не намерен и даже старается не терять свое фирменное чувство юмора. "Если лечение окажется успешным, увидимся в шестом сезоне. А если нет — то не увидимся. Всем пока", - в своей манере высказался Кларксон.

Поклонники по всему миру выразили поддержку телеведущему и пожелали выкарабкаться.

Отметим, что ранее у Джереми Кларксона наблюдались проблемы с сердцем. Так, два года назад он был госпитализирован. Известный ведущий пожаловался врачам на ощущение сдавленности в груди и покалывание в левой руке. В результате его доставили в больницу имени Джона Рэдклиффа в Оксфорде. Известный журналист перенес операцию на сердце, во время которой установили стент. Кларксон заявил, что был в "шаге от смерти".

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