В новых районах Москвы запустят беспилотное такси

Беспилотные такси начнут курсировать по улицам столицы. Причем случится знаменательное событие уже в этом году.

В частности, 200 автономных такси будут перемещаться по Москве. Из них половина окажется доступна для заказа, а вторая половина направлена для развития технологии, передает ТАСС. Сейчас этот сервис тестируется в Москве, Иннополисе и на федеральной территории "Сириус". Кроме того, в этом году запланирован запуск в новых районах столицы, следует из материалов Минтранса, представленных на выставке в Совете Федерации.

Ранее в московском метро началось тестирование первого в России беспилотного поезда. Он оснащен системой машинного зрения, которое позволяет реагировать на ситуации любой сложности. Пока он курсирует без пассажиров. Зато свыше 60 тысяч человек уже воспользовались первым бесплатным трамваем, который на протяжении нескольких месяцев ходит в Москве.

Более того, беспилотные технологии выходят и на воду. В Москве разрабатывают уникальный беспилотный катер, предназначенный для патрулирования акватории Москвы-реки. Он умеет самостоятельно обходить препятствия, обнаруживать людей в воде и оперативно доставлять спассредства, контролировать скорость судов и вести видеонаблюдение.