Болгария выступила против части 21-го пакета санкций ЕС против России

Как сообщило издание Politico со ссылкой на двух дипломатов, Болгария выступила против части 21-го пакета санкций Евросоюза против России.

Вскоре Министерство иностранных дел страны подтвердило, что страна не поддерживает ряд готовящихся ограничительных мер.

В частности, речь идет об энергетике, а также о рестрикциях против патриарха Кирилла.

Ранее стали известны подробности 21-го пакета санкций ЕС против России. В частности, что предлагается запретить въезд в ЕС для всех участников СВО и ввести новые ограничения против российской энергетики и впервые - в сфере рыболовства. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".