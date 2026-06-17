Рудковская резко осадила открывшую рот Тутберидзе

Этери Тутберидзе дала большое интервью, в котором затронула соперничество с академией Евгения Плющенко. Тренер прокомментировала высказывания Яны Рудковской в свой адрес. По мнению Тутберидзе, продюсер много всего наговорила в СМИ, потому что это часть ее работы.

Специалист отметила, что с женой Евгения Плющенко она пересеклась лишь раз. Тогда Яна показала себя не с лучшей стороны, но Этери Георгиевна одной фразой поставила ее на место.

"У нас было однажды, когда мы проходили мимо, и она прихватила Даниила Марковича Глейхенгауза за грудки. Там были камеры, я очень надеялась, что это видео выйдет, но оно, к сожалению, не вышло. Я просто сказала: женщина, отойдите, пожалуйста", — рассказала Тутберидзе.

Слова тренера задели Рудровскую. Продюсер резко осадила Этери Георгиевну, пригрозив неким компроматом.

"При повторении подобной ситуации, если вы еще раз тронете мою семью, все ваши скелеты, коих у вас очень много, посыплются из всех ваших шкафов. Я же вам ещё шесть лет назад это популярно объяснила, но вы до сих пор не поняли, а зря!" — заявила жена олимпийского чемпиона.

По словам Рудковской, с 2020 года Тутберидзе высказывается о Плющенко в неприемлемом контексте. Сам Евгений не собирается отвечать на эти выпады, но Яна сочла себя обязанной вступиться за супруга.

"Мой муж не воюет с женщинами и не обращает давно внимания на неё. Мне же это уже порядком надоело. И в этот раз я в очень мягкой форме ей ответила. Но только – в этот. Надеюсь, до неё дошло и следующего раза уже не будет. Она прекрасно знала, про кого говорила и на что шла, давая это интервью. Так что любишь кататься – люби и саночки возить!" — пригрозила продюсер в беседе с газетой Metro.