МИД Беларуси потребовал от Киева объяснений за удар по детям

Боевики с помощью беспилотника ударили по автобусу с гомельской детской футбольной команды. Дети направлялись в Геленджик на отдых.

МИД Беларуси назвал украинскую атаку актом терроризма и потребовал от Киева объяснений.

"Решительно осуждаем атаку на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, в том числе детей, в Брянской области Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении пресс-службы белорусского МИД.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Руслан Варанков обратил внимание на необходимость пересмотра порядка выезда граждан страны, особенно детей, в зарубежные страны.

Напомним, что в результате инцидента погибла сопровождавшая команду женщина. Шесть человек, в том числе четверо детей, получили осколочные ранения. СК возбудил дело о теракте.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала произошедшее терактом. "Киев охотится на мирных граждан, особенно на детей", - сказала спикер российского внешнеполитического ведомства.