ВСУ ударили по автобусу с детьми в Брянской области. Все подробности случившегося

Поврежденный осколками корпус, выбитые стекла, раскуроченный салон, кровь на сиденьях. Так после атаки украинского дрона самолетного типа выглядит пассажирский автобус. Перепутать его с военным невозможно. В момент удара внутри находились 44 пассажира, из них 28 - детей. Молодежная футбольная команда из Беларуси. Юные спортсмены с родителями и тренерами ехали на отдых в Геленджик. Боевики террористического режима били по ним прицельно.

"Украинские террористы явно понимали, что это пассажирский автобус. В результате бесчеловечности киевского режима погибла женщина, пострадали дети. Нахожусь на связи с руководством Гомельской области. Наши медики делают все возможное, оказывается медицинская и психологическая помощь", - сообщил Егор Ковальчук, врио главы Брянской области.

Погибшая - жена тренера футбольной команды. У нее остались две дочери. Осколочные ранения получили восемь человек, включая шестерых детей. Состояние двоих - тяжелое. В Брянск по поручению министра здравоохранения России направлена группа специалистов Федерального центра медицины катастроф.

"Следственным комитетом России по факту удара украинскими вооруженными формированиями на трассе А240 в Брянской области по пассажирскому автобусу с детьми возбуждено уголовное дело о террористическом акте", - рассказали в СК.

Следователи намерены установить не только тип беспилотника и взрывного устройства, но и всех боевиков киевского режима, причастных к этому военному преступлению. Уголовное дело возбуждено и в Беларуси. Минск направил в Брянск детских хирургов, анестезиологов и специалистов по лечению огнестрельных травм.

Охотой на детей назвали атаку в нашем МИДе. Ситуация - на контроле уполномоченного по правам человека Яны Лантратовой.

"Сейчас я нахожусь на связи с нашим уполномоченным по правам человека, брянским уполномоченным. С точки зрения международного гуманитарного права это военные преступления, когда страдают беззащитные, страдают дети", - заявила она.

В Беларуси считают: это сознательный теракт, чтобы спровоцировать Минск на жесткий ответ. Из-за неудач на фронте Киев пытается втянуть в конфикт как можно больше стран.

"Причина понятна: когда на фронте ничего не получается, когда уже каждому в мире ясно, что Россию военным путём не победить, остается одно - попытаться расширить зону конфликта, включив в нее Беларусь и всю Европу", - отметил Олег Гайдукевич, заместитель председателя комиссии по международным делам Национального собрания Беларуси.

Минск призвал осудить атаку на международном уровне. Коллективный Запад традиционно молчит. Что, впрочем, неудивительно. Учитывая, кто является спонсором и террористического режима, а значит, и соучастником всех его преступлений.