Собянин рассказал о новой школе во Внукове, которая откроется 1 сентября

Сегодня у этих ребят не обычный урок, а первое знакомство с новой школой, в которой есть все: от современных лабораторий до мастерских и ИТ-полигона. Глаза разбегаются - везде можно походить, все покрутить в руках, посмотреть. Даже директор не смог остаться в стороне.

Это даже не школа, а современный образовательный кластер. Четыре этажа, три блока, и в каждом технологии и пространство для развития. Всего 84 универсальных и специализированных учебных класса. Модульная мебель позволит проводить занятия в новых форматах. Благодаря стеклянным перегородкам внутри помещений будет много естественного света.

"В ТиНАО строятся жилые кварталы с качественной социальной инфраструктурой, среди них и объекты образования. В новой школе на улице Бориса Пастернака, 4а будут созданы прекрасные возможности для учёбы, занятий спортом и творчеством. Она рассчитана на 2100 детей и станет частью школы №1788. Здание, по сути, представляет собой "школьный город". В нем два главных входа, чтобы разделить детей разного возраста. За последние годы построили во Внукове пять школ и семь детских садов. Еще шесть - в строительстве", - рассказал Сергей Собянин.

В медиатеке можно работать над проектами, смотреть учебные фильмы, проводить видеоконференции. Для занятий физкультурой оборудованы просторные спортивные залы, но и это еще не все.

"Актовый зал рассчитан на 250 мест, оборудован новейшим оборудованием световым и звуковым. Представлен мультимедийный экран, позволяющий пространство актового зала превращать в кинотеатр. В школе запроектировано несколько спортзалов трансформеров, гимнастический зал и зал для альтернативных занятий", - сообщил Артем Алимов, руководитель строительства.

Обустроили и прилегающую территорию. Там появились беговые дорожки, площадки для прыжков в длину, баскетбола, мини-футбола и ГТО.

"Те площадки, которые работают во время уроков для детей, после уроков становятся местом занятия спортом взрослых людей. Ну, например, мы каждый год обязательно устраиваем турнир пап, которые приходят уже командами и с удовольствием показывают детям свое мастерство в футболе", - указал Александр Ездов, директор школы №1788.

Первых учеников новый корпус школы примет 1 сентября.