Прокуратура запросила для блогера Александры Митрошиной 3 года тюрьмы

Александре Митрошиной прокуратура запросила три года лишения свободы плюс штраф в 900 тысяч рублей. При этом 115 миллионов средств блогерши потребовали обратить в доход государства, уточняет РИА Новости.

Защита просила оправдать Митрошину или вернуть дело прокурору, утверждая, что она не скрывала происхождение денег, покупала квартиры для личного проживания и все сделки проходили открыто. Уверяли, что уголовное дело о неуплате налогов возбудили с нарушениями, а умысел на легализацию средств не доказан.

Александра Митрошина заявила, что покупка квартир не была легализацией преступных доходов, а налоговую задолженность погасила сразу после решения ФНС.

Ранее блогерша частично признала свою вину по делу о легализации 127 миллионов рублей.

Напомним, в марте 2025 года Митрошиной было предъявлено обвинение в отмывании денег в особо крупном размере. Ей инкриминировали уклонение от уплаты налогов на сумму более 127 миллионов рублей и легализацию денег через покупку недвижимости. Тогда, что интересно, 30-летняя звезда соцсетей признала вину в полном объеме.

Рейсом из Сочи на допрос в Москву Александру Митрошину доставили 8 марта. При себе у девушки была только пляжная сумка. Встретить у трапа самолета сотрудников Следственного комитета в Краснодарском крае она совсем не ожидала.