Путин поручил принять срочные меры для помощи пострадавшим в Брянской области

Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко принять меры для оказания помощи пострадавшим от теракта в Брянской области, где ВСУ ударили по автобусу с детьми, передает ТАСС.

Произошедшее пресс-секретарь президента России назвал терактом.

ВСУ с помощью БПЛА ударили по автобусу с детской футбольной команды из Беларуси. Дети направлялись в Геленджик на отдых. Женщина, сопровождавшая команду, погибла. Шесть человек, в том числе четверо детей, получили ранения.

МИД Беларуси потребовал от Киева объяснений. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".