Скандинавская ходьба может излечить человека от депрессии

В результате нового исследования оказалось, что скандинавская ходьба под наблюдением может уменьшить симптомы депрессии в течение пяти недель, особенно у людей с тяжелой исходной депрессией, и указывает на физическую активность как на убедительное, экономически эффективное и доступное дополнение к терапевтическому арсеналу.

Интересно, что речь идет о скандинавской ходьбе средней интенсивности. Программа рассчитана на десять недель по два раза в неделю. В исследовании приняли участие 64 взрослых человека с депрессией средней и тяжелой степени, отмечает "МК".

Результаты показали заметное уменьшение симптомов к середине курса, и это снижение было классифицировано как значительное по сравнению с начальным уровнем. Уменьшение симптомов продолжалось и во второй половине курса, но оно было значительно меньшим.

Ранее ученые выяснили, что удаленка повышает риски одиночества и проблем с психикой. Кроме того, удаленщики чаще жалуются на высокий уровень психологического дискомфорта, активнее обращаются за помощью к психотерапевтам и получают рецепты на антидепрессанты и препараты от тревожности.