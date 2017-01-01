Мать упокоится в могиле Дмитрия Хворостовского

На днях стало известно о смерти матери известного оперного певца Дмитрия Хворостовского. Людмила Хворостовская скончалась на 91-м году жизни.

Ее прах планируется захоронить в могиле всемирно известного артиста. Уже завтра, 18 июня, на Троекуровском кладбище состоятся гражданская панихида, отпевание, прощание и кремация Людмилы Хворостовской. А на следующий день,19 июня, будет захоронение праха в могилу к Дмитрию Хворостовскому на Новодевичьем кладбище, передает ТАСС.

Напомним, Дмитрий Хворостовский скончался утром 22 ноября 2017 года. Оперный певец умер от рака. Последние свои дни он провел в Лондоне в окружении семьи. Великому баритону было всего 55 лет.

Артиста кремировали, а прах разделили на две части. Хворостовский хотел быть похороненным на родине, в Красноярске, но также понимал, что его поклонникам нужно место, куда они будут приходить, чтобы выразить свои чувства. В итоге Дмитрий прописал, чтобы одну часть его праха захоронили в Москве, а вторую — в его родном Красноярске.

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