Путин в Казани провел переговоры с президентом Филиппин

Владимир Путин в Казани проводит переговоры с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом - это его первый визит в нашу страну.

На встрече присутствуют также представители делегаций двух стран.

Как отметил российский лидер, в июне исполнилось 50 лет истории дипломатических отношений России и Филиппин. За это время был наработан внушительный капитал взаимовыгодного сотрудничества на основе добрых традиций и взаимного уважения.

В столице Татарстана продолжают принимать высоких гостей для участия в форуме Россия - АСЕАН. У Владимира Путина запланирован целый ряд переговоров.