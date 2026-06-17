Трамп рассказал о беседах с Путиным и Зеленским

Дональд Трамп продолжает активно общаться с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Американский президент поделился своими впечатлениями.

Так, на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди Дональд Трамп сообщил, что у него были "очень хорошие разговоры" с российским и украинским коллегами, передает РИА Новости. Однако о чем конкретно говорили главы трех государств, американский лидер решил не уточнять.

Напомним, что с Владимиром Путиным Дональд Трамп общался три дня назад. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, американский президент во время беседы выразил готовность воздействовать на Киев и европейских партнеров в вопросе украинского урегулирования.

С Владимиром Зеленским Дональд Трамп на днях встретился во Франции на саммите G7. По словам американского лидера, он хочет сделать все возможное, чтобы урегулировать конфликт на Украине. После заключения сделки с Ираном он вновь сосредоточит свое внимание на украинском кризисе.