В Госдуме предложили выдавать школьникам по 3 тысячи рублей на книги

В Госдуме выступили с новой инициативой. Депутат Михаил Делягин предложил выдавать школьникам ваучер на сумму в три тысячи рублей, чтобы они могли покупать себе бумажные книги из учебной программы.

Он настаивает на том, чтобы школьники читали книги именно в бумажном формате, а не в электронном, потому что это лучше способствует усвоению информации, передает "Газета.ru".

"Одной из опасных тенденций, вызванных развитием и повсеместным распространением современных информационных технологий, является утрата привычки чтения книг и в целом навыков восприятия письменной информации. Эти навыки, в отличие от прошлых поколений, часто не формируются (или недостаточно формируются) в школе — в том числе и потому, что школьники предпочитают (и не только из соображений удобства, но и в силу финансовых ограничений) читать электронные книги, что ведет к значительно худшему усвоению прочитанного и к меньшему развитию когнитивных и иных навыков, чем чтение обычных бумажных книг", - в своем обращении рассуждает Делягин.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил создать в учебных заведениях кодекс российского школьника и по нему оценивать поведение детей. Он считает, что такая мера стала бы хорошей альтернативой к простому оцениванию поведения учеников, поскольку такие оценки "субъективны".

По его словам, эти правила выдадут каждому школьнику. Оценка будет снижаться в зависимости от нарушения конкретной нормы. А если таковой нет, то отметка будет выставляться субъективно. Кроме того, Гриб предложил выдавать кодекс и родителям, чтобы те понимали, за что оценили их ребенка.