В ответ на террористические атаки киевского режима по мирному населению и гражданским объектам Вооруженные силы России нанесли удары по украинским тылам. Прилеты отмечены на предприятиях вражеского ВПК в Полтаве и Киеве. Взрывы прогремели в Сумах и Чернигове.

В ходе СВО наши подразделения продвигаются вперед, накануне в ДНР освобождена Кутузовка. В зоне ответственности группировки "Центр" экипаж вертолета МИ-28НМ ударил по замаскированному опорнику ВСУ легкой многоцелевой управляемой ракетой. По докладу разведки, противник был уничтожен.

А операторы дронов третьего армейского корпуса "южан" ведут охоту за боевиками, которые пытаются скрытно покинуть Константиновку. Одну их таких групп ликвидировали наши ударные птицы.

В тесном взаимодействии с войсками беспилотных систем работает в Константиновке и артиллерия. Расчет Д-30 после получения координат поразил места запуска вражеских коптеров и укрытия с личным составом.

На Краснолиманском участке фронта позиции, вооружение и технику противника накрывают "Ураганы". А штурмовики продолжают уничтожать разрозненные подразделения ВСУ. В Запорожской области расчет самоходки "Гиацинт" нанес серию точных ударов по пунктам управления вражескими БПЛА.