Первый день форума Россия - АСЕАН посвятили двусторонним контактам на высшем уровне

Торжественный прием в честь глав делегаций участников саммита Россия-- АСЕАН проходит в новом здании Татарского государственного театра имени Галиаскара Камала. Гостей встречает лично Владимир Путин.

"Россия и страны АСЕАН вместе выступают за формирование справедливой системы мироустройства. Все наши государства следуют собственной модели развития и никому не навязывают свои взгляды, и в этом наша сила. Предлагаю тост: за развитие и процветание наших стран! За успех юбилейного саммита!, - говорит президент.

Государства АСЕАН - это большой и активно растущий рынок. 11 стран Юго-Восточной Азии. Общее население - 680 миллионов человек. Место проведения саммита выбрано не случайно. Казань хорошо зарекомендовала себя хозяйкой подобных масштабных мероприятий. Ну и, конечно, куда без татарского гостеприимства.

На 35-м саммите председательство в АСЕАН отдано Филиппинам. В Казани - президент республики Фердинанд Маркос-младший. Это его первый визит в Россию. Владимир Путин в беседе отметил - в июне исполнилось 50 лет истории дипломатических отношений России и Филиппин.

"Юбилейный саммит является важной вехой в развитии стратегического партнерства России с АСЕАН. Нам с вами предстоит вместе провести завтра пленарное заседание саммита, подвести итоги общения с прессой. Очевидно, что к нынешнему рубежу мы подходим солидно наработанным капиталом взаимовыгодного сотрудничества на основе добрых традиций, обоюдного уважения и учета законных интересов друг друга. В прошлом году наш товарооборот превысил полмиллиарда долларов, и это, конечно, далеко не предел", - указал Путин.

В этом году исполняется 35 лет дипломатическим отношениям между Россией и Брунеем. Султан государства тоже среди гостей саммита.

"Товарооборот демонстрирует положительную динамику, приблизился к миллиардной отметке. Считаю, что можно подумать и о создании двусторонней межправительственной комиссии, которая позволила бы вести системную работу по развитию топливно-энергетического и иного сотрудничества. Большой потенциал имеется в области туризма и гуманитарных обменов, чему способствует наличие двухнедельного безвизового режима", - отмечает Путин.

На полях саммита Россия - АСЕАН в среду прошел деловой форум. Пленарные заседания - целый день. Темы самые разные: от развития сотрудничества в области информационных технологий и искусственного интеллекта до обеспечения продовольственной безопасности. У России со странами АСЕАН действительно много точек соприкосновения.

В рамках саммита проходит выставка, посвященная технологическим достижения Татарстана. Среди представленных разработок - терминал для оплаты криптовалютой.

На полях саммита уже подписан ряд перспективных соглашений. Речь, в частности, о развитии атомных энергетических объектов. Большой интерес к этой сфере проявляет Индонезия.

"Отношения между Индонезией и Россией становятся только крепче. И это касается всех сфер. Мы поддерживаем связь в сельском хозяйстве и в энергетике. Недавно мы подписали соглашение между Индонезией и Евразийским экономическим союзом. Я правда считаю, что этот форум - отличная возможность для наших стран", - говорит Дидит Ратам, председатель комитета по России и Беларуси, Индонезийская торгово-промышленная палата.

Одна из традиционных точек взаимодействия России и стран АСЕАН - это, конечно, туризм. Направление Юго-Восточной Азии - одно из любимых у наших соотечественников. И там отвечают взаимностью.

Еще одно перспективное направление для сотрудничества - фармацевтика.

"Мы договариваемся о доступе новых российских лекарств на рынки стран АСЕАН. Но в то же время во многих странах есть и свои мощные производства той продукции, которая нам необходима, поэтому здесь, как и во многих других сферах, это дорога с двусторонним движением. Ну и, разумеется, все-все это сопровождается переговорами о взаимных инвестициях, о взаимных инвестициях в инфраструктуру", - рассказал министр экономического развития Максим Решетников.

Владимир Путин успел посетить Казанский Кремль. Место, где переплетены православная и мусульманская культуры. Перед входом в мечеть Кул-Шариф, как и полагается, президент разулся.

Основной рабочий день – завтра. Лидеры России и Филиппин примут участие в пленарном заседании.