Европейские лидеры делают все, чтобы убедить Трампа оказать давление на Россию

На встречу со своими коллегами американский президент явно не торопился. Разница во времени, накопившаяся усталость или элементарное пренебрежение. Хотя, быть может, все и сразу. В зал, где проходило заседание, Трамп зашел последним. Долго искал свое место. А затем сказал как отрезал: "Я - босс".

И, в принципе, это все, что нужно знать о "семерке", которая когда-то с участием России была "восьмеркой". Гордо именовалась "большой". Да и создавалась как неформальный клуб для координации прежде всего экономических вопросов. Теперь новости с берегов живописного Женевского озера совсем другие

"Европейцы, собравшиеся в Эвиане, - лузеры. Британец пробил дно непопулярности, немец презираем в своей стране всего после года правления, француз находится в конце мандата, даже итальянка растеряла былую силу, а рейтинги канадца только что опустились на восемь пунктов. И посреди этих карликов - Трамп с ощущением полного триумфа", - отметил журналист Винсент Эрвуэ.

В этом, пишет Bloomberg, и состоял хитрый расчет организаторов саммита. Перетянуть несговорчивого Трампа на свою сторону. Вместо итогового коммюнике - заявления по ключевым темам. Украина под номером один. Тон воинственный – ни слова о мире или переговорах. Однако, как подчеркивает Reuters, конкретики тоже никакой.

Сегодня, кстати, начал действовать европейский запрет на поставки российского газа. Пока, правда, исключительно того, что идет по трубам в рамках краткосрочных контрактов. И это на фоне новостей о том, что шесть из девяти топ-менеджеров некогда процветающего немецкого автогиганта "Фольксваген" считают положение компании "критическим". Оставшиеся трое – "напряженным". Но канцлер Мерц занят другим. 

"Переговоры должны начаться правильно. Требование Москвы, чтобы Украина отказалась от части Донбасса, неприемлемо. Кто-то на встрече сказал: Россия всегда была сильна в обороне, однако на протяжении своей истории она не добивалась значительных успехов в ведении наступательных действий", - сказал он.

Вишенка на торте: страны "семерки" планируют организовать на Украине лицензионное производство систем противовоздушной обороны и ракет большой дальности.

Генсек НАТО Рютте всеми силами пытается делать вид, что не понимает. Главной задачей союзников он в очередной раз назвал помощь Украине. Однако на предстоящем саммите альянса Зеленскому выступить не дадут.

"Сама идея о том, что у Зеленского впереди светлое будущее с точки зрения поставок вооружений со стороны Европы и США, - это иллюзия. Соединенные Штаты не в том положении, чтобы поставлять ему большие объемы оружия. Мы уже израсходовали значительную часть ценного арсенала в ходе конфликта на Ближнем Востоке", - объяснил Джон Миршаймер, профессор Чикагского университета. 

Ормузский пролив, заявил Трамп, будет открыт в ближайшие несколько дней. И якобы за помощь в его разминировании, пишет Politico, штаты пообещали европейцам "кое-какие уступки по Украине". Однако на прямой вопрос журналистов Трамп еще раз подчеркнул: это – не его война. 