Российские инвестиции в экономику Узбекистана превысили 4 триллиона рублей

Сотрудничество в сфере промышленности между Россией и Узбекистаном выходит на новый уровень. Об этом заявил Михаил Мишустин.

Во второй день рабочего визита в республику российский премьер выступил на пленарном заседании Международного инвестиционного форума в Ташкенте.

По его словам, наши инвестиции в национальную экономику Узбекистана превысили 4 триллиона рублей. В республике работают институты развития - группа ВЭБ.РФ и входящий в нее российский экспортный центр. Объем торговли между странами увеличился за прошлый год на 12,5%. Кроме того, в Узбекистане по первому в мире экспортному контракту строится атомная электростанция малой мощности. 4 июня старт работам дали президенты Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев. Энергетика - одно из основный направлений сотрудничества.