Российские инвестиции в экономику Узбекистана превысили 4 триллиона рублей

Сотрудничество в сфере промышленности между Россией и Узбекистаном выходит на новый уровень. Об этом заявил Михаил Мишустин.
Во второй день рабочего визита в республику российский премьер выступил на пленарном заседании Международного инвестиционного форума в Ташкенте.
По его словам, наши инвестиции в национальную экономику Узбекистана превысили 4 триллиона рублей. В республике работают институты развития - группа ВЭБ.РФ и входящий в нее российский экспортный центр. Объем торговли между странами увеличился за прошлый год на 12,5%. Кроме того, в Узбекистане по первому в мире экспортному контракту строится атомная электростанция малой мощности. 4 июня старт работам дали президенты Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев. Энергетика - одно из основный направлений сотрудничества.
"Россия входит в число ведущих инвесторов экономики Узбекистана. Здесь действуют около 3000 отечественных предприятий, которые осуществляют около 150 крупных инвестиционных проектов. Общая стоимость уже превышает четыре триллиона рублей. Реализуется масштабный проект реконструкции газопровода "Средняя Азия-центр", что увеличит его мощность, идет освоение новых месторождений углеводородов. Ну, а российские инженеры оказывают поддержку при создании крупнейших гидроэлектростанций в Узбекистане. Подобных примеров взаимовыгодных инициатив очень много, а может, и должно, становиться еще больше", - сказал Мишустин.