Россияне выбирают для отдыха Венгрию

Составлен рейтинг самых любимых россиянами стран для отдыха. В пятерку неожиданно вошла Венгрия.

На первом месте в топе предсказуемо оказалась Турция. Впрочем, в этом году она обошла Италию. На третьем месте расположилась Франция. А после нее в топе четвертое и пятое места заняли Китай и Венгрия соответственно. Они вытеснили Испанию и Беларусь, отмечает РИА Новости, ссылаясь на данные отельных бронирований россиян на лето этого года.

Ранее Роспотребнадзор проинформировал туристов о мерах профилактики лихорадки денге при планировании поездок в эндемичные регионы. Эта инфекция чаще всего встречается в странах Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна.

Основным путем передачи вируса является укус инфицированных комаров, поэтому важно пользоваться репеллентами, носить закрытую одежду и избегать мест скопления стоячей воды, где размножаются комары.

Если по возвращении из эндемичных регионов возникнут симптомы недомогания, необходимо незамедлительно обратиться к врачу и сообщить ему о недавней поездке, чтобы специалист смог своевременно поставить правильный диагноз и назначить необходимое лечение.