Стартовал прием заявок в "Профессиональную команду Первых"

"Движение первых" запускает программу повышения квалификации для педагогов и наставников.

Прием заявок на участие во Всероссийском проекте "Профессиональная команда Первых" продлится до 30 октября 2026 года.

Проект представляет собой бесплатную программу повышения квалификации, нацеленную на формирование единых стандартов и подходов к организации воспитательной работы. В рамках курса участники изучат тему "Реализация программы воспитательной работы и управление первичным отделением Движения Первых".

К участию приглашаются не только педагоги, но и другие специалисты, работающие в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, социальной защиты и детского отдыха.

Узнать подробности можно здесь.