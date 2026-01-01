Стартовал прием заявок в "Профессиональную команду Первых"

"Движение первых" запускает программу повышения квалификации для педагогов и наставников.
Прием заявок на участие во Всероссийском проекте "Профессиональная команда Первых" продлится до 30 октября 2026 года.
Проект представляет собой бесплатную программу повышения квалификации, нацеленную на формирование единых стандартов и подходов к организации воспитательной работы. В рамках курса участники изучат тему "Реализация программы воспитательной работы и управление первичным отделением Движения Первых".
К участию приглашаются не только педагоги, но и другие специалисты, работающие в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, социальной защиты и детского отдыха.
Узнать подробности можно здесь.