Минобороны озвучило имена новых героев СВО

Новые подвиги наших военнослужащих в ходе спецоперации. Прапорщик Денис Трутов, рискуя собой, оказывает медицинскую помощь бойцам на передовой, организует эвакуацию раненых. Его смелые и профессиональные действия позволили сохранить жизни российских военнослужащих.

Старший сержант Евгений Соболев со своим танковым экипажем прикрывал наступление штурмовиков, точно наводил орудие на вражеские цели. Были уничтожены огневые точки, пехота, бронетехника неприятеля. И наши передовые отряды захватили важный опорник ВСУ.