Над регионами России сбили 555 беспилотников, из них 180 — под Москвой

За минувшую ночь на подлете к Москве сбито около 180 беспилотников. Об этом сообщил Сергей Собянин. По его словам, работа ПВО продолжается.

Ранее он сообщил, несколько беспилотников достигли Московского нефтеперерабатывающего завода. Сейчас специальные службы принимают меры для ликвидации последствий. Кроме того, обломки беспилотников упали на территории торгового центра "Садовод", рассказал Собянин.

Всего за минувшую ночь российские средства ПВО сбили 555 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны.