Зембатов: Нефть – это кровь и нервная система всей глобальной экономики

Можно ли говорить, что с подписанием меморандума между Ираном и США завершается горячая фаза конфликта. Как быстро после открытия Ормузского пролива придут в себя энергетические рынки? И как теперь изменится расклад сил в регионе Персидского залива?

В программе "События. 25-й час" варианты развития событий на Ближнем Востоке Алексей Фролов обсудил с Маратом Зембатовым - директором Центра междисциплинарных исследований Высшей Школы Экономики.

"После 1973 года, после первого нефтяного кризиса, стало очевидно, что нефть – это не только кровь войны, нефть – это кровь и нервная система всей глобальной экономики", - отметил он.

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