Трамп захотел заключить с Россией и КНР соглашение о сокращении ядерных арсеналов

Дональд Трамп заявил, что США хотели бы заключить с Россией и Китаем соглашение о сокращении ядерных арсеналов, передает ТАСС.

По словам главы Белого дома, "нам не нужно иметь возможность взорвать весь мир 300 раз, это просто ужасно".

Как добавил Трамп, США обладают крупнейшим ядерным арсеналом, Россия в этом рейтинге вторая, а Китай в настоящее время "активно наращивает" свои возможности.

Ранее Трамп рассказал о разговорах с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Эти беседы президент США назвал "очень хорошими". Подробности.