"Дети очень напуганы, такое пережить...": вот в каком состоянии находятся пассажиры подбитого ВСУ автобуса в Брянской области

ВСУ с помощью БПЛА ударили по автобусу с детской футбольной команды из Беларуси. Дети направлялись в Геленджик на отдых. Женщина, сопровождавшая команду, погибла. Шесть человек, в том числе четверо детей, получили ранения.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в своем официальном телеграм-канале рассказал о том, что навестил пострадавших, и сообщил об их состоянии. "Конечно, дети очень напуганы, такое пережить… Приехал папа одного из ребят, очень переживает, постарался его успокоить. С мальчиком, который сейчас в реанимации, рядом находится мама, она тоже ехала в автобусе. Прогнозы медиков благоприятные, жизни детей ничего не угрожает", - отметил Ковальчук.

Также он сообщил, что вскоре должны приехать лучшие специалисты Центра медицины катастроф. Брянские медики делают все возможное, но если будет необходимость, то детей направят лечиться в Москву, отметил Ковальчук.

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"Белорусские специалисты уже прибыли в Почеп, где находятся остальные пассажиры автобуса, которые не пострадали, 36 человек", - рассказал врио губернатора. Также он отметил, что был оперативно развернут пункт временного размещения, где созданы все условия и есть психологи.

"Очевидно, что это был совершенно осознанный удар по гражданскому транспорту на оживленной трассе. На этом же участке дороги сегодня были и другие инциденты с транспортными средствами, часть трассы была перекрыта", - заключил Егор Ковальчук.