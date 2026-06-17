Трамп поблагодарил Путина: "Он держался очень нейтрально"

В ходе общения с журналистами по окончании саммита G7 во Франции Дональд Трамп выразил слова благодарности Владимиру Путину и Си Дзиньпину. Американский лидер отметил их позицию по Ирану.

"Хочу поблагодарить Китай, председателя Си. Я с ним встречался, и он сохранял нейтралитет, полный нейтралитет, и я это ценю. И хочу поблагодарить Владимира Путина. Он держался очень нейтрально", - приводит слова Дональда Трампа РИА Новости.

Ранее Подготовку к подписанию меморандума между Ираном и США обсудили в ходе телефонного разговора Сергей Лавров и Аббас Аракчи. Как сообщают в нашем МИДе, министр иностранных дел Исламской Республики проинформировал российского коллегу о ходе переговоров.

Главы внешнеполитических ведомств выразили надежду на скорое прекращение эскалации в регионе и подчеркнули необходимость соблюдения договоренностей всеми сторонами конфликта, включая Израиль. Сергей Лавров заверил Тегеран в готовности Москвы и далее содействовать преодолению ближневосточного кризиса.