Ольгу Бузову увезли из больницы: теперь она передвигается на инвалидной коляске

Последние дни Ольга Бузова проводила в больнице, куда угодила, получив травму в собственной квартире. Однако звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" не привыкла долго сидеть без дела, поэтому сбежала из клиники.

Ольга Бузова отметилась на концерте в Кремле. Она не только поддержала участников, но и спела сама. При этом передвигалась поющая ведущая в инвалидной коляске, передает Super.

Напомним, на днях Ольга Бузова упала в ванной и разбила колено. Певица получила серьезную травму ноги, ее экстренно прооперировали.

Говорят, восстановление будет долгим, медики пока не берутся давать прогнозы. "Как будто с каждым днем сильнее болит. 12-го, после операции, я вообще ничего не соображала, долго приходила в себя. Вчера как будто показалось, что полегче. Но ночью и сегодня это просто адская боль. Мне делают уколы, естественно, но все равно болит", — жаловалась Ольга Бузова.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>