Звезда фильма "Звонок" Дэйви Чейз умерла в 35 лет

Умерла известная актриса Дэйви Чейз. Уже названа причина преждевременной кончины 35-летней артистки.

О том, что умерла звезда культового ужастика "Звонок", сообщил ее возлюбленный. Он отметил, что в последнее время актриса боролась с менингитом и сепсисом. Однако медики не смогли спасти артистку. Она скончалась.

Примечательно, что Дэйви Чейз попала в больницу еще в начале месяца. По некоторым данным, актриса была крайне истощена, передает TMZ.

Напомним, что Дэйви Чейз начала сниматься, когда ей не было еще и десяти лет. Ее карьера стартовала с сериала "Сабрина - маленькая ведьма". Затем Дэйви отметилась в таких культовых многосерийных фильмах как "Зачарованные" и "Скорая помощь". Однако именно Самара - девочка, вылезающая из телевизора - прославила артистку на весь мир.

В 2017 году у Дэйви Чейз начались проблемы с законом. Вначале ее поймали за вождение угнанного автомобиля. Потом актрису обвинили в причастности к смерти мужчины. Она бросила его умирающим возле больницы. А спустя год Дэйви задержали за хранение наркотиков, но быстро отпустили под залог.

С тех пор Чейз забросила актерскую карьеру, перестала вести соцсети, начала вести крайне закрытый образ жизни. Ходили слухи, что артистка увлеклась запрещенными веществами и начала бродяжничать.