При крушении самолета в Подмосковье погиб летчик-испытатель Петр Тутакин

При заходе на посадку на аэродроме Вихрево в Сергиево-Посадском районе Подмосковья разбился самолет Zlin-42, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. В конце посадочной полосы он сделал маневр и резко спикировал вниз.

Погибли два-человека, в том числе заслуженный летчик-испытатель Петр Тутакин. Согласно предварительным данным, он был пассажиром.

Ранее Тутакин проводил испытания на дозаправку в воздухе МиГ-31, Су-33, катапультировался из МиГ-29УБ при невыходе из плоского штопора.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.