"Разговор, который может многое изменить": Зеленский встретился с Трампом и Макроном

Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом и лидером Франции Эммануэлем Макроном.

Их встреча прошла на саммите "Большой семерки" (G7) во французском городе Эвиан-ле-Бен.

Зеленский назвал прошедший разговор координационным и заверил, что "беседа может многое изменить". Он поблагодарил Трампа за внимание к Украине, а Макрона похвалил за "отличную организацию саммита".

Других подробностей разговора с американским и французским лидерами он приводить не стал.

"Мы работаем над укреплением Украины, нашего сотрудничества и дипломатических перспектив. Мир нужен. И мы делаем все возможное, чтобы приблизить его", — заключил глава киевского режима.

По итогам встречи с лидерами G7 Зеленскому удалось выпросить увеличение поставок средств ПВО и вооружений большой дальности. Также он стряс обещание с Европы, чтобы та поддерживала энергетический сектор Украины.