На одном из зданий ТЦ "Садовод" в Москве после атаки БПЛА зафиксированы повреждения

На территории ТЦ "Садовод" в Москве после атаки БПЛА зафиксированы незначительные повреждения. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских беспилотников на Москву. Уничтожены ещё пять БПЛА. На месте падения обломков на территории торгового центра "Садовод" зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте падения обломков", — написал он в мессенджере МАКС.

Таким образом, до 33 выросло число сбитых БПЛА на подлете к столице с начала суток.