Ефим Шифрин оплакивает двойную утрату: ушли один за другим

Ефим Шифрин о личной жизни говорить не любит. Куда охотнее он рассказывает о работе, делится снимками из спортзала и фото из прошлого. Однако иногда, в порыве чувств, может сделать исключение.

В свои 70 лет Шифрин живет один. Он много работает, по-прежнему увлекается бодибилдингом и не страдает от того, что так и не обзавелся собственными наследниками. Одиночество артиста скрашивали два пса, которых он взял из приюта несколько лет назад.

Однако теперь загородный дом Ефима Залмановича опустел. Его любимые собаки умерли. Своей болью артист поделился в блоге. С момента трагедии прошел уже год, но юморист все еще очень сильно переживает.

"Прошлым летом ушли один за другим Роня и Алка. Говорят, что собаки снятся к друзьям. Никаких других друзей вместо этих приютских ребят мне не надо…" — написал Шифрин в соцсети.

К посту он прикрепил фото с Роней и Алкой. На снимке собаки вместе с хозяином развалились на травке, все трое выглядели счастливыми.

Пользователи Сети выражают Шифрину соболезнования, многие делятся историями о своих любимцах. "Сочувствую, мой пёсик тоже ушел на облачка от тяжелой болезни"; "Как мне жаль, что они ушли! Действительно - они братья наши меньшие. Понимаю - тоска и грусть…"; "Когда-нибудь, мы непременно ещё увидимся с ними, ведь иначе просто не может быть"; "Очень сочувствую вашей потере и тоске", — пишут поклонники Ефима Залмановича.