Массированная атака дронов ВСУ на Московский регион: что известно

ВСУ совершили массированную атаку на Московский регион ночью и утром 18 июня.

По данным на 8:00 мск на подлете к Москве силы ПВО уничтожили около 180 беспилотников. Нескольким вражеским дронам удалось достичь московского НПЗ, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Повреждения получил и ТЦ "Садовод".

На юго-востоке Москвы временно перекрыто движение на ряде улиц. Ограничения затронули участки МКАД, Волгоградского проспекта и Новорязанского шоссе. Столичный Дептранс просит водителей искать пути объезда.

В Подмосковье фрагменты БПЛА повредили торговые точки, жилые дома и автомобили. В Электростали из-за попадания обломков дрона на крышу частного дома пострадала женщина, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Также загорелся автомобиль.

БПЛА влетел и в многоквартирный дом на улице Гагарина в Жуковском. Кроме того, повреждения получили частные дома в Чехове, Павловском посаде, поселке Крюково, а в Люберцах – фитнес-центр и объект в промзоне. Обломки также попали на кровлю ТЦ "Белая Дача", произошло возгорание. Пострадавших нет.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. В аэропортах "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" действуют временные ограничения. Работа систем ПВО продолжается.

Всего за минувшую ночь было сбито около 555 украинских беспилотников, заявили в Минобороны.