Появились данные о женщине, которая вернет к жизни вдовца Заворотнюк: терпеливая и с большим сердцем

Петр Чернышев пять лет боролся за жизнь любимой жены Анастасии Заворотнюк. Фигурист брался за любую работу, чтобы оплатить лечение, молча переносил все тяготы и до последней секунды был рядом с любимой. Для многих спортсмен стал олицетворением настоящего мужчины: преданный, стойкий, порядочный и ответственный.

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" скончалась 29 мая 2024 года. Похоронили артистку на Троекуровском кладбище Москвы. Сегодня могила Заворотнюк одна из самых красивых на аллее звезд. Каждый день к последнему пристанищу актрисы приходит вдовец и приносит ей свежие розы.

Чернышев все еще убит горем и оплакивает супругу. Однако одинокие дамы из светской тусовки уже готовы открыть на него "охоту". Впрочем, известная сваха Анна Осипова поспешила "охладить пыл "жаждущих". Эксперт по отношениям уверена, что у "охотниц" нет никаких шансов. В ближайшие годы Петр не посмотрит ни на одну женщину. Смерть жены – огромная травма для по-настоящему любившего мужчины. Представители сильной половины человечества глубоко переживают потерю избранницы.

"Годы уходят на то, чтобы хоть как-то перестать сравнивать ушедшую жену со всеми женщинами мира, при этом совершенно неважно, как жила пара, хорошо или плохо, мужчина всегда идеализирует ее образ и помнит только хорошее, забывая все плохое", — отметила Сваха.

Но Осипова не исключает, что когда-нибудь рядом с Чернышевым все же появится женщина, которая вернет его к жизни. Избранница фигуриста должна будет обладать железным терпением, большим сердцем и сильной эмпатией. Время и поддержка смогут растопить сердце вдовца, пишет "Экспресс газета".